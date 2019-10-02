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Канадська опозиція обіцяє збільшити підтримку України

Середа, 2 жовтня 2019, 05:51

Лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир заявив про наміри збільшити підтримку України, зокрема через надання летальної зброї.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Допомога Україні – один із пунктів виборчої програми партії.

За словами Шира, такі дії Канади допоможуть Україні убезпечити кордони та захистити населення. 

Також лідер консерваторів пообіцяв відновити передачу українській стороні супутникових зображень RADARSAT-2 та посприяти розгортанню миротворчої місії ООН на Донбасі.

Чергові вибори до парламенту Канади відбудуться 21 жовтня. 

Нагадаємо:

  • У липні цього року уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.
  • RADARSAT-2 – канадський супутник дистанційного зондування Землі.

Українська правда
Теми: КанадаУкраїназброя
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