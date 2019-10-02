Канадська опозиція обіцяє збільшити підтримку України
Середа, 2 жовтня 2019, 05:51
Лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир заявив про наміри збільшити підтримку України, зокрема через надання летальної зброї.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Допомога Україні – один із пунктів виборчої програми партії.
За словами Шира, такі дії Канади допоможуть Україні убезпечити кордони та захистити населення.
Також лідер консерваторів пообіцяв відновити передачу українській стороні супутникових зображень RADARSAT-2 та посприяти розгортанню миротворчої місії ООН на Донбасі.
Чергові вибори до парламенту Канади відбудуться 21 жовтня.
Нагадаємо:
- У липні цього року уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.
- RADARSAT-2 – канадський супутник дистанційного зондування Землі.
Українська правда