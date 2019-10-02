Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана до Росії й Білорусі

Шевченківський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів "Схем", у якому ті просили суд у встановленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана.

Джерело: "Радіо Свобода"

Йдеться про перельоти голови Офісу президента України в Росію та в напрямку Білорусі, інформацію про які "Схеми" отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, через що керівник Офісу президента подав позов на журналістів.

Під час підготовчого засідання 1 жовтня суддя у справі Ірина Фролова відмовила адвокатам журналістів у надсиланні запитів в офіційні органи України та Російської Федерації, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу.

Адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов: "По суті, суд вже стає на бік Богдана, не захотівши встановити істину щодо його перельотів. Фактично, в цій справі створено перешкоди у зборі належних доказів.

Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела, яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що, вони офіційно дають таку інформацію тільки суду.

Очевидно, що журналісти захищають свої джерела і розкривати їх не будуть. Водночас, суд має зібрати та дослідити всі докази у справі. Для цього він може в рамках процесу робити запити у відповідні органи. Це вимагає часу, але так і відбувається встановлення істини.

У нашому випадку суддя не вважає за потрібним це робити. Схоже, на це і зроблена ставка – щоб в прискореному темпі розглянути цю справу і очевидно задовольнити позов. Це пан Богдан – і статусність позивача очевидно до чогось призводить в цій справі".

Деталі: Адвокати Андрія Богдана не захотіли залучати до справи проти журналістів "Схем" у якості співвідповідача Американське агентство з глобальних медіа (до якого входить Радіо Свобода). Саме це Агентство несе відповідальність за вироблення та поширення контенту програми розслідувань "Схеми" на телеканалі "UA:Перший" (ПАТ "НСТУ"), згідно з контрактом.

Таким чином, співвідповідачем по справі залишається "НСТУ".

Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай, який перебуває з візитом у Києві: "На мою думку, важливо щоб представників преси не атакували під час виконання їхніх професійних обов’язків. Так само не потрібно тиснути на журналістів за допомогою судових позовів, погроз, фізичних атак чи інших утисків".

Він додав, що до судового процесу за позовом Богдана залучені українські адвокати та юрисконсульт "Радіо Свобода" у Вашингтоні.

Також Флай висловив занепокоєння через нещодавній інцидент, коли речниця президента України фізично завадила спробам журналістів "Радіо Свобода" поставити запитання президенту та керівнику його офісу.

"Ситуація тривожна. Остаточні висновки (про становище зі свободою слова – ред.) робити зарано, тут питання в тому, у якій ролі українська влада розглядає пресу. Невже як ворожого агента, як можна зробити висновок з деяких дій до яких представники влади, як виглядає, вже вдаються? Це створює тривожну ситуацію, яка може вийти з-під контролю доволі швидко", – сказав Флай.

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