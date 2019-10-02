Суд повернув Горбатюку його позов до Луценка: не усунув недоліків
Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка до генерального прокурора Юрія Луценка через неусунення недоліків.
Джерело: Окружний адмінсуд Києва
Деталі: Слідчі та управління спецрозслідувань ГПУ нібито блокували передачу матеріалів кримінального провадження Національному антикорупційному бюро.
Раніше Горбатюк відмовився казати, про яке саме кримінальне провадження йдеться.
Луценко призначив службове розслідування дій слідчих.
Горбатюк 8 серпня попросив суд скасувати наказ Луценка.
Суд ухвалою від 13 серпня залишив позов Горбатюка без руху та надав час для усунення недоліків.
Згідно з п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, позов повертається, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.
Передісторія:
- Про конфлікт між Луценком і Горбатюком повідомлялося у 2016 році.
- Горбатюк казав, що не виконуватиме "незаконних наказів", говорив про можливе звільнення.
- У 2018 році Департамент спецрозслідувань ГПУ збиралися трансформувати у слідче управління.
- Луценко запевняв, що жоден слідчий і прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".
- Горбатюк вважав, що керівництво Генпрокуратури хоче впливати на прокурорів і слідчих та вибірково притягати до відповідальності фігурантів кримінальних справ.
- Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка вів кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році та узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.
- 9 липня Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ блокує розслідування справ Майдану в регіонах.
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