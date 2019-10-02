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Суд повернув Горбатюку його позов до Луценка: не усунув недоліків

Середа, 2 жовтня 2019, 21:31

Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка до генерального прокурора Юрія Луценка через неусунення недоліків.

Джерело: Окружний адмінсуд Києва

Деталі: Слідчі та управління спецрозслідувань ГПУ нібито блокували передачу матеріалів кримінального провадження Національному антикорупційному бюро.

Йдеться про провадження за звинуваченням екс-міністерки юстиції Олени Лукаш у розкраданні коштів та службовому підробленні.

Луценко призначив службове розслідування дій слідчих.

Горбатюк 8 серпня попросив суд скасувати наказ Луценка.

Суд ухвалою від 13 серпня залишив позов Горбатюка без руху та надав час для усунення недоліків. 

Згідно з п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, позов повертається, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Передісторія:

  • ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених ч.5 ст.191, а також ст. 366 Кримінального кодексу – службове підроблення. Йшлося про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.
  • 5 жовтня 2016 року Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт. 
  • Разом з тим, на той час заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.
  • У липні 2017 року її викликали на допит в Генпрокуратуру у цій справі. 
  • 27 липня 2017 року Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Луценка Юрій Столярчук. За його словами, не було зауважень щодо недостатності доказів, і йому не вказали на офіційні причини непідписання підозри.
  • 20 листопада 2017 року Луценко заявив про недостатність доказів у провадженні стосовно Лукаш.

Українська правда

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Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
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