Суд повернув Горбатюку його позов до Луценка: не усунув недоліків

Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка до генерального прокурора Юрія Луценка через неусунення недоліків.

Джерело: Окружний адмінсуд Києва

Деталі: Слідчі та управління спецрозслідувань ГПУ нібито блокували передачу матеріалів кримінального провадження Національному антикорупційному бюро.

Йдеться про провадження за звинуваченням екс-міністерки юстиції Олени Лукаш у розкраданні коштів та службовому підробленні.

Луценко призначив службове розслідування дій слідчих.

Горбатюк 8 серпня попросив суд скасувати наказ Луценка.

Суд ухвалою від 13 серпня залишив позов Горбатюка без руху та надав час для усунення недоліків.

Згідно з п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, позов повертається, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

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