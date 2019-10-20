Головні новини суботи і ночі: справа Гладковського, розмова Путіна і Меркель

Гладковського взяли під варту, Меркель з Путіним обговорили підготовку до зустрічі у "нормандському форматі" – новини, які були актуальні 19 жовтня.

Про Гладковського

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

Генпрокурор Руслан Рябошапка упевнений, що навіть в разі внесення застави за Олега Гладковського буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування та унеможливить його переховування.

Компанія "Богдан Моторс" відкидає звинувачення у завищенні ціни вантажівок "Богдан-63172", які фігурують у підозрі Гладковському, та заявляє про загрозу невиконання державного оборонного замовлення.

Про Путіна і Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, головною темою якої стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".

У Кремлі назвали умовами проведення зустрічі імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, а також розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське.

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