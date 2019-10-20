Главные новости субботы и ночи: дело Гладковского, разговор Путина и Меркель

Гладковского взяли под стражу, Меркель с Путиным обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате" – новости, которые были актуальны 19 октября.

О Гладковском

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвратит возможность его укрытия.

Компания "Богдан Моторс" отвергает обвинения в завышении цены грузовиков "Богдан-63172", которые фигурируют в подозрении Гладковскому, и заявляет об угрозе невыполнения государственного оборонного заказа.

О Путине и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, главной темой которой стала подготовка к проведению саммита "нормандской четверки".

В Кремле назвали условиями встречи имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Петровское.

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