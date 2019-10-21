Гончарук про скандал з номером "Кварталу": Кожен має право жартувати
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що радіти з пожежі у сусіда неправильно, але ми живемо у демократичній країні, де кожен має право жартувати, як йому подобається.
Джерело: відповідь Гончарука на питання за підсумками засідання Кабміну 21 жовтня
Пряма мова: "Радіти і сміятися з горя іншого я не вважаю за нормальне. Але у світі є дуже багато сатиричних видань і команд, у яких є різний стиль, тому оцінювати гумор політику, державному чиновнику – це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому подобається".
Якби це була якась інша команда, а не "95 квартал", то цей гумор взагалі пішов би непоміченим.
Тому я коментую не сам гумор, а ту паралель, яку зараз йому приписують.
Зараз в України багато ворогів, і кожну ситуацію намагаються інтерпретувати таким чином, щоб іноді подати президента у неправильному світлі. Я можу сказати, що я неодноразово бачив справжню реакцію президента Зеленського на історію з пожежею у будинку Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська.
Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Це точно неправильно. І президент Зеленський точно з цього не сміявся".
Деталі: Гончарук додав, що сам номеру ще не бачив, тому свою позицію щодо нього озвучити не може, але в загальному будь-яке насміхання з пожежі у будинку будь-якого громадянина може лише засуджувати.
Прем’єр також запевнив, що президент разом з правоохоронцями вживає всіх необхідних заходів, щоб розібратися, як виникла ця пожежа, і дати цьому оцінку.
Він додав, що правоохоронці мають приділити "цьому конкретному випадку найбільшу увагу". Зокрема, розібратися, "хто за цим стоїть, і як так сталося, що ця подія співпала з візитом місії МВФ".
Що було раніше: У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".
Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".
Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.
Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.
Передісторія:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
- 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.
- Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
- Генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua