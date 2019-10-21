Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук про скандал з номером "Кварталу": Кожен має право жартувати

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:12
Гончарук про скандал з номером Кварталу: Кожен має право жартувати

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що радіти з пожежі у сусіда неправильно, але ми живемо у демократичній країні, де кожен має право жартувати, як йому подобається.

Джерело: відповідь Гончарука на питання за підсумками засідання Кабміну 21 жовтня

Пряма мова: "Радіти і сміятися з горя іншого я не вважаю за нормальне. Але у світі є дуже багато сатиричних видань і команд, у яких є різний стиль, тому оцінювати гумор політику, державному чиновнику – це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому подобається".

Якби це була якась інша команда, а не "95 квартал", то цей гумор взагалі пішов би непоміченим.

Тому я коментую не сам гумор, а ту паралель, яку зараз йому приписують.

Зараз в України багато ворогів, і кожну ситуацію намагаються інтерпретувати таким чином, щоб іноді подати президента у неправильному світлі. Я можу сказати, що я неодноразово бачив справжню реакцію президента Зеленського на історію з пожежею у будинку Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська.

Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Це точно неправильно. І президент Зеленський точно з цього не сміявся".

Деталі: Гончарук додав, що сам номеру ще не бачив, тому свою позицію щодо нього озвучити не може, але в загальному будь-яке насміхання з пожежі у будинку будь-якого громадянина може лише засуджувати.

Прем’єр також запевнив, що президент разом з правоохоронцями вживає всіх необхідних заходів, щоб розібратися, як виникла ця пожежа, і дати цьому оцінку.

Він додав, що правоохоронці мають приділити "цьому конкретному випадку найбільшу увагу". Зокрема, розібратися, "хто за цим стоїть, і як так сталося, що ця подія співпала з візитом місії МВФ".  

Що було раніше: У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.
  • Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
  • Генеральний директор Національного хору імені Г.  Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Квартал скандалГончарукГонтарева
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Квартал
УПЦ МП поскаржилася в поліцію на зіркових коміків "Кварталу 95"
Віктор Розовий: Нас очікують моменти, через які жити хочеться: Путін здохне, Рашка розвалиться, ми переможемо
Офіс генпрокурора поза конкурсом замовив антикорупційний форум декоратору "Кварталу 95"
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: