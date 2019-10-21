Гончарук про скандал з номером "Кварталу": Кожен має право жартувати

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що радіти з пожежі у сусіда неправильно, але ми живемо у демократичній країні, де кожен має право жартувати, як йому подобається.

Джерело: відповідь Гончарука на питання за підсумками засідання Кабміну 21 жовтня

Пряма мова: "Радіти і сміятися з горя іншого я не вважаю за нормальне. Але у світі є дуже багато сатиричних видань і команд, у яких є різний стиль, тому оцінювати гумор політику, державному чиновнику – це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому подобається".

Якби це була якась інша команда, а не "95 квартал", то цей гумор взагалі пішов би непоміченим.

Тому я коментую не сам гумор, а ту паралель, яку зараз йому приписують.

Зараз в України багато ворогів, і кожну ситуацію намагаються інтерпретувати таким чином, щоб іноді подати президента у неправильному світлі. Я можу сказати, що я неодноразово бачив справжню реакцію президента Зеленського на історію з пожежею у будинку Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська.

Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Це точно неправильно. І президент Зеленський точно з цього не сміявся".

Деталі: Гончарук додав, що сам номеру ще не бачив, тому свою позицію щодо нього озвучити не може, але в загальному будь-яке насміхання з пожежі у будинку будь-якого громадянина може лише засуджувати.

Прем’єр також запевнив, що президент разом з правоохоронцями вживає всіх необхідних заходів, щоб розібратися, як виникла ця пожежа, і дати цьому оцінку.

Він додав, що правоохоронці мають приділити "цьому конкретному випадку найбільшу увагу". Зокрема, розібратися, "хто за цим стоїть, і як так сталося, що ця подія співпала з візитом місії МВФ".

Що було раніше: У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

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