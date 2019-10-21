Гончарук о скандале с номером "Квартала": Каждый имеет право шутить

Премьер министр Алексей Гончарук заявил, что радоваться пожару у соседа неправильно, но мы живем в демократической стране, где каждый имеет право шутить, как ему нравится.

Источник: ответ Гончарука на вопросы по итогам заседания Кабмина 21 октября

Прямая речь: "Радоваться и смеяться с горя другого я не считаю нормальным. Но в мире есть очень много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, государственному чиновнику – это дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему нравится.

Если бы это была какая-то другая команда, а не "95 квартал", то этот юмор вообще прошел бы незамеченным.

Поэтому я комментирую не сам юмор, а ту параллель, которую сейчас ему приписывают.

Сейчас в Украине много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая.

Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский точно с этого не смеялся".

Детали: Гончарук добавил, что сам номера еще не видел, поэтому свою позицию относительно него озвучить не может, но, в общем, любую насмешку с пожара в доме любого гражданина может только осуждать.

Премьер также заверил, что президент вместе с правоохранителями принимает все необходимые меры, чтобы разобраться, как возник этот пожар, и дать этому оценку.

Он добавил, что правоохранители должны уделить "этому конкретному случаю наибольшее внимание". В частности, разобраться, "кто за этим стоит, и как так случилось, что это событие совпало с визитом миссии МВФ".

Что было раньше: В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и насмешкой над человеческим горем.

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