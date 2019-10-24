Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого

Депутат фракції "Голос" та перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроект 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише нібито "слугам".

Джерело: коментар проекту Радіо Свобода "Ньюзрум"

Пряма мова: "Це, як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко – ред.) не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал".

Деталі: Железняк припускає, що в Яценка міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроект, але запевняє, що той не приходив особисто на комітет.

"Можливо він працював якимись іншими методами", – припускає депутат "Голосу".

Водночас він готовий за потреби також пройти перевірку на детекторі брехні.

"Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого", – заявив Железняк.

За його словами, після провального голосування 18 жовтня, члени фінансового комітету одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроекту 2047-Д.

Сам документ, якого наразі немає у відкритому доступі, за словами депутата, передбачає ліквідацію так званих "оціночних майданчиків" з можливістю додаткової функції оцінювання майна.

"Майданчики прибираються, і через деякий період – якщо не помиляюсь, в тексті це було 1 квітня 2020 року, – громадянам України дається можливість самим виступати в ролі оцінщиків, якщо вони не згодні з тією сумою, яку їм сформувала єдина база Фонду державного майна, вони ідуть до оцінщика і він в рамках 25% може робити рецензію", – розповідає Железняк.

За його словами, нині чинні "майданчики" нічого, "окрім корупційної складової" не мають.

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