Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого

Депутат фракції "Голос" та перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроект 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише нібито "слугам".

Джерело: коментар проекту Радіо Свобода "Ньюзрум"

Пряма мова: "Це, як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко – ред.) не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал".

Деталі: Железняк припускає, що в Яценка міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроект, але запевняє, що той не приходив особисто на комітет.

"Можливо він працював якимись іншими методами", – припускає депутат "Голосу".

Водночас він готовий за потреби також пройти перевірку на детекторі брехні.

"Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого", – заявив Железняк.