Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Депутат фракції "Голос" та перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроект 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише нібито "слугам".
Джерело: коментар проекту Радіо Свобода "Ньюзрум"
Пряма мова: "Це, як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко – ред.) не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал".
Деталі: Железняк припускає, що в Яценка міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроект, але запевняє, що той не приходив особисто на комітет.
"Можливо він працював якимись іншими методами", – припускає депутат "Голосу".
Водночас він готовий за потреби також пройти перевірку на детекторі брехні.
"Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого", – заявив Железняк.
За його словами, після провального голосування 18 жовтня, члени фінансового комітету одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроекту 2047-Д.
Сам документ, якого наразі немає у відкритому доступі, за словами депутата, передбачає ліквідацію так званих "оціночних майданчиків" з можливістю додаткової функції оцінювання майна.
"Майданчики прибираються, і через деякий період – якщо не помиляюсь, в тексті це було 1 квітня 2020 року, – громадянам України дається можливість самим виступати в ролі оцінщиків, якщо вони не згодні з тією сумою, яку їм сформувала єдина база Фонду державного майна, вони ідуть до оцінщика і він в рамках 25% може робити рецензію", – розповідає Железняк.
За його словами, нині чинні "майданчики" нічого, "окрім корупційної складової" не мають.
Знати більше Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за непідтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- Тепер внесено законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але альтернативний законопроєкт №2047-1 "слуг народу" дозволяє її зберегти.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Депутат Олександр Качура сам висловив бажання пройти "детектор брехні".Він був одним із головних ініціаторів законопроекту №2047-1.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його соратник Олександр Дубінський вирішили разом пройти "детекторі брехні" 23 жовтня в 20:00 – з трансляцією.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
- Яценко відкидає причетність до корупційної "схемою" з оцінкою майна.