Депутат "Голоса": На полиграф-вечеринку придем, нам скрывать нечего
Депутат фракции "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отрицает, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы "слугам".
Источник: комментарий проекту Радио Свобода "Ньюзрум"
Прямая речь: "Это, как минимум, нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеге (Галины Васильченко – ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал".
Детали: Железняк допускает, что у Яценко мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, но уверяет, что тот не являлся лично на комитет.
"Возможно, он работал какими-то другими методами", – допускает депутат "Голоса".
В то же время, он готов при необходимости также пройти проверку на "детекторе лжи".
"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", – заявил Железняк.
По его словам, после провального голосования 18 октября, члены финансового комитета сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.
Сам документ, которого пока нет в открытом доступе, по словам депутата, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.
"Площадки убираются, и через некоторый период – если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года, – гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков, если они не согласны с той суммой, которую им сформировала единая база Фонда государственного имущества, они идут к оценщику и он в рамках 25% может делать рецензию", – рассказывает Железняк.
По его словам, ныне действующие "площадки" ничего, "кроме коррупционной составляющей" не имеют.
Знать больше Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
- Теперь внесены законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Депутат Александр Качура сам выразил желание пройти "детектор лжи". Он был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его соратник Александр Дубинский решили вместе пройти "детектор лжи" 23 октября в 20:00 – с прямой трансляцией.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом с возможным получением взяток "слугами народа".
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к Антону Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
- Яценко отвергает причастность к коррупционной "схеме" с оценкой имущества.