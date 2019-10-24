Депутат "Голоса": На полиграф-вечеринку придем, нам скрывать нечего

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Четверг, 24 октября 2019, 08:36
Ярослав Железняк

Депутат фракции "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отрицает, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы "слугам".

Источник: комментарий проекту Радио Свобода "Ньюзрум"

Прямая речь: "Это, как минимум, нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеге (Галины Васильченко – ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал".

Детали: Железняк допускает, что у Яценко мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, но уверяет, что тот не являлся лично на комитет.

"Возможно, он работал какими-то другими методами", – допускает депутат "Голоса".

В то же время, он готов при необходимости также пройти проверку на "детекторе лжи".

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", – заявил Железняк.

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Темы: Голос Верховная Рада скандал Яценко


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