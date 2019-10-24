Холодницький: Троє "слуг народу" хочуть дати свідчення про хабарі

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що упродовж доби після відкриття провадження за фактом можливого отримання 11 депутатами хабарів, до нього записалися троє „слуг народу", щоб надати пояснення.

Джерело: заява Холодницького в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "За цю добу (після відкриття провадження, – УП) до мене на прийом записалися декілька осіб, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості.

Перша, хто звернулася – це Ольга Василевська. Я це кажу, бо вона сама вже про це написала (у соцмережі, – УП)".

Деталі: Імена інших двох осіб Холодницький назвати відмовився, відзначивши, що це таємниця слідства.

Керівник САП також пояснив, що провадження про можливі хабарі нардепам відкрили не після звернення котрогось з нардепів, а за фактом публікації в "Українській правді". Він нагадав, що джерелом інформації для САП, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, серед іншого, є й інформація у ЗМІ.

При цьому Холодницький відзначив, що станом на вечір 24 жовтня, у САП немає ще прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру.

Він також під час ефіру уточнив у керівника фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, до якого правоохоронного органу він водив свого свідка пропонування хабарів.

Арахамія повідомив, що свідка, нардепа від СН, водив до СБУ.

Після цього Холодницький закликав привести цю людину до НАБУ чи САП, оскільки нардепи – це їх підслідність.

Він також запропонував членам фінансового комітету прийти і дати пояснення у НАБУ, а також пройти там поліграф.

За словами Холодницького, він хотів би, щоб ця справа з площини шоу перейшла у площину слідства.

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