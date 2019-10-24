Холодницький: Троє "слуг народу" хочуть дати свідчення про хабарі
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що упродовж доби після відкриття провадження за фактом можливого отримання 11 депутатами хабарів, до нього записалися троє "слуг народу", щоб надати пояснення.
Джерело: заява Холодницького в ефірі програми "Право на владу"
Пряма мова: "За цю добу (після відкриття провадження, – УП) до мене на прийом записалися декілька осіб, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості.
Перша, хто звернулася – це Ольга Василевська. Я це кажу, бо вона сама вже про це написала (у соцмережі, – УП)".
Деталі: Імена інших двох осіб Холодницький назвати відмовився, відзначивши, що це таємниця слідства.
Керівник САП також пояснив, що провадження про можливі хабарі нардепам відкрили не після звернення котрогось з нардепів, а за фактом публікації в "Українській правді". Він нагадав, що джерелом інформації для САП, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, серед іншого, є й інформація у ЗМІ.
При цьому Холодницький відзначив, що станом на вечір 24 жовтня, у САП немає ще прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру.
Він також під час ефіру уточнив у керівника фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, до якого правоохоронного органу він водив свого свідка пропонування хабарів.
Арахамія повідомив, що свідка, нардепа від СН, водив до СБУ.
Після цього Холодницький закликав привести цю людину до НАБУ чи САП, оскільки нардепи – це їх підслідність.
Він також запропонував членам фінансового комітету прийти і дати пояснення у НАБУ, а також пройти там поліграф.
За словами Холодницького, він хотів би, щоб ця справа з площини шоу перейшла у площину слідства.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані. І за кожну таку операцію отримують по 500 – 1 800 гривень.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Також у прямому ефірі проходила поліграф нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Експерт розмовляла з нею лиш 40 хв і відразу змогла озвучити висновок.
- 23 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.
- Але 24 жовтня Арахамія заявив, що свідок не прийде на ефір через заборону правоохоронців.