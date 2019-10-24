Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что на протяжении суток после открытия производства по факту возможного получения 11 депутатами взяток, к нему записались трое "слуг народа", чтобы дать объяснения.

Источник: заявление Холодницкого в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "За эти сутки (после открытия производства, – УП) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства.

Первая, кто обратился, – это Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала".

Детали: Имена двух других лиц Холодницкий назвать отказался, отметив, что это тайна следствия.

Руководитель САП также пояснил, что производство относительно возможных взяток нардепам открыли не после обращения какого-то из нардепов, а по факту публикации в "Украинской правде". Он напомнил, что источником информации для САП, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, является, в том числе, и информация в СМИ.

При этом Холодницкий отметил, что по состоянию на вечер 24 октября, в САП ещё нет фамилий лиц, которым можно было бы объявить подозрение.

Он также в эфире уточнил у руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, в какой правоохранительный орган он водил своего свидетеля предложения взяток.

Арахамия сообщил, что свидетеля, нардепа от СН, водил в СБУ.

После этого Холодницкий призвал привести этого человека в НАБУ или САП, поскольку нардепы – это их подследственность.

Он также предложил членам финансового комитета прийти и дать объяснения в НАБУ, а также пройти там полиграф.

По словам Холодницкого, он хотел бы, чтобы это дело из плоскости шоу перешло в плоскость следствия.

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