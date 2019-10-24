Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что на протяжении суток после открытия производства по факту возможного получения 11 депутатами взяток, к нему записались трое "слуг народа", чтобы дать объяснения.
Источник: заявление Холодницкого в эфире программы "Право на власть"
Прямая речь: "За эти сутки (после открытия производства, – УП) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства.
Первая, кто обратился, – это Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети, – УП)".
Детали: Имена двух других лиц Холодницкий назвать отказался, отметив, что это тайна следствия.
Руководитель САП также пояснил, что производство относительно возможных взяток нардепам открыли не после обращения какого-то из нардепов, а по факту публикации в "Украинской правде". Он напомнил, что источником информации для САП, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, является, в том числе, и информация в СМИ.
При этом Холодницкий отметил, что по состоянию на вечер 24 октября, в САП ещё нет фамилий лиц, которым можно было бы объявить подозрение.
Он также в эфире уточнил у руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, в какой правоохранительный орган он водил своего свидетеля предложения взяток.
Арахамия сообщил, что свидетеля, нардепа от СН, водил в СБУ.
После этого Холодницкий призвал привести этого человека в НАБУ или САП, поскольку нардепы – это их подследственность.
Он также предложил членам финансового комитета прийти и дать объяснения в НАБУ, а также пройти там полиграф.
По словам Холодницкого, он хотел бы, чтобы это дело из плоскости шоу перешло в плоскость следствия.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.
- В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
- В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
- Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
- Также в прямом эфире проходила полиграф нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Эксперт разговаривала с ней только 40 мин и сразу смогла озвучить заключение.
- 23 октября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
- Но 24 октября Арахамия заявил, что свидетель не придет на эфир из-за запрета правоохранителей.