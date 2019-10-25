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Головні новини четверга і ночі: рейтинг Doing business, затримання в Запоріжжі

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 08:00

Україна піднялася в рейтингу Doing business, напад на активістку в Запоріжжі — новини, які були актуальні 24 жовтня.

Про Doing business

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

Про напад на активістку

Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі

"Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде пред‘явлено підозру та подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу", - додав прокурор.

Про детектор брехні

У Всеукраїнській асоціації поліграфологів заявили, що згідно з результатами детектора брехні, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабарів за голосування, але їх пропонували.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також пройшов детектор брехні. Під час проходження поліграфу його зачепило лише питання про партію "Опозиційна платформа – За життя".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

В Туреччині постраждали десять українських туристів

У фракції "Слуга народу" працює "внутрішня служба безпеки", яка аналізує, хто як у комітетах себе поводить і як голосує.

В Україні попросив політичного притулку росіянин Сергій Гаврилов, який на батьківщині переслідується у справі "Нової величі".

Майже 30% претендентів на роботу в Офісі генерального прокурора не склали іспит на знання законодавства.

Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Теми: ЗапоріжжяСлуга народу
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