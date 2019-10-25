Главные новости четверга и ночи: рейтинг Doing business, задержание в Запорожье

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Пятница, 25 октября 2019, 08:00

Украина поднялась в рейтинге Doing business, нападении на активистку в Запорожье — новости, которые были актуальны 24 октября.

О Doing business

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

О нападении на активистку

Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье

О детекторе лжи

Во Всеукраинской ассоциации полиграфологов заявили, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также прошел детектор лжи. При прохождении полиграфа его задел лишь вопрос о партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Турции пострадали десять украинских туристов

Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности", которая анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует.

В Украине попросил политического убежища россиянин Сергей Гаврилов, который на родине преследуется по делу "Нового величия".

Почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

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Темы: Запорожье Слуга народа


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