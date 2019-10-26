Головні новини п’ятниці та ночі: стрілянина в Харкові, нова банкнота

У Харкові поблизу супермаркету сталася стрілянина, з‘явилась нова банкнота номіналом 1000 грн — новини, які були актуальні 25 жовтня.

Про стрілянину в Харкові

У Харкові на вулиці Клочківській сталася перестрілка, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків, один із них помер. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайшли підпаленим неподалік від місця скоєння злочину.

Пізніше причетний до перестрілки чоловік підірвав сам себе на Південному вокзалі.

Як з’ясувалось, в перестрілці був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про банкноту

Сьогодні у готівковому обігу з'явилась банкнота нового найвищого номіналу - 1000 гривень.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії "Азов" – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України.

За ексдепутата і забудовника Максима Микитася, підозрюваного в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії, внесли 80 мільйонів гривень застави.

Звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що його управління займалося розслідуванням справи, де фігурував глава Офісу президента Андрій Богдан.

Суд скасував домашній арешт обвинуваченому в організації силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності ексголові СБУ в Києві та області Олександру Щеголєву.

Колишня нардеп Тетяна Чорновол 25 жовтня оприлюднила відповідь ДБР від 15 числа цього місяця і заявила, що відомство нібито "почало слідство по її заяві" і "розслідує злочинну організацію Богдана і Портнова".

У ДБР відповіли, що у заяві Чорновол не зазначені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення у 2012 та 2013 роках ексзаступником голови адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим і заступником міністра Кабінету міністрів Андрієм Богданом.

В’ячеслав Хімікус, якому прострелив ногу екснардеп Сергій Пашинський, розповів, що вдячний колишньому заступнику Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрію Портнову за наполегливість у просуванні справи.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва.