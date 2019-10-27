Це все ж не шоу: Разумков про поліграф для депутатів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що історія з підозрами у хабарництві нардепів та детектором брехні "занадто публічно відбувається".
Джерело: інтерв’ю Разумкова в ефірі програми "Факти тижня" на "ICTV"
Пряма мова: "Мені здається, що це трошки занадто публічно відбувається. Це все ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж".
Деталі: Спікер сподівається, що інформація про отримання хабарів депутатами фінансового комітету Верховної Ради не підтвердиться. У разі, якщо такі дії будуть доведені, нардепи мають понести покарання, визначене судом.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов'язують із депутатом Антоном Яценком.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Також у прямому ефірі проходила поліграф нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Експерт розмовляла з нею лиш 40 хв і відразу змогла озвучити висновок.
- 23 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.
- Але 24 жовтня Арахамія заявив, що свідок не прийде на ефір через заборону правоохоронців.