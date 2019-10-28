Це все ж не шоу: Разумков про поліграф для депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що історія з підозрами у хабарництві нардепів та детектором брехні "занадто публічно відбувається".

Джерело: інтерв’ю Разумкова в ефірі програми "Факти тижня" на "ICTV"

Пряма мова: "Мені здається, що це трошки занадто публічно відбувається. Це все ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж".

Деталі: Спікер сподівається, що інформація про отримання хабарів депутатами фінансового комітету Верховної Ради не підтвердиться. У разі, якщо такі дії будуть доведені, нардепи мають понести покарання, визначене судом.

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