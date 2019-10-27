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Это все же не шоу: Разумков о полиграфе для депутатов

Воскресенье, 27 октября 2019, 23:27
Это все же не шоу: Разумков о полиграфе для депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что история со взяточничеством нардепов и детектором лжи для них "слишком публично происходит".

Источник: интервью Разумкова в эфире программы "Факты недели" на "ICTV"

Прямая речь: "Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросам работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж ".

Детали: Спикер надеется, что информация о получении взяток депутатами финансового комитета Верховной Рады не подтвердится. В случае, если такие действия будут доказаны, нардепы должны понести наказание, определенное судом.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Предыстория:

  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с депутатом Антоном Яценко. 
  • В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
  • В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
  • Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
  • Также в прямом эфире проходила полиграф нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Эксперт разговаривала с ней только 40 мин и сразу смогла озвучить заключение. 
  • 23 октября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
  • Но 24 октября Арахамия заявил, что свидетель не придет на эфир из-за запрета правоохранителей.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Верховная РадаВерховная РадаСлуга народавзятка
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