Это все же не шоу: Разумков о полиграфе для депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что история со взяточничеством нардепов и детектором лжи для них "слишком публично происходит".

Источник: интервью Разумкова в эфире программы "Факты недели" на "ICTV"

Прямая речь: "Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросам работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж ".

Детали: Спикер надеется, что информация о получении взяток депутатами финансового комитета Верховной Рады не подтвердится. В случае, если такие действия будут доказаны, нардепы должны понести наказание, определенное судом.

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