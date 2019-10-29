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Новини 29 жовтня: розведення військ, обстріли, яких "не було", Україна = Apple

Вівторок, 29 жовтня 2019, 19:38

У Золотому розпочалось розведення сил, Зеленський виступив на інвестиційному форумі у Маріуполі — новини, які були актуальні 29 жовтня.

Про розведення військ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

Пізніше у Штабі ООС підтвердили, що розведення у Золотому-4 розпочалось.

Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ. Задоволення щодо цього також висловив помічник Путіна Владислав Сурков.

УП помітила, що розведення військ біля Золотого відбувається попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.

У Генштабі пояснили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого-4, про який звітували українські військові.

Про виступ Зеленського

Зеленський заявив, що влада не збирається повертати проблемні банки, у тому числі Приватбанк, їхнім колишнім власникам.

Також Зеленський на відкритті інвестиційного форуму у Маріуполі порівняв Україну з компанією Apple та особисто пообіцяв захист кожному інвестору.

"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", - підкреслив президент.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Якби вибори мера Києва відбувалися в середині жовтня, то перемогу отримав би чинний міський голова Віталій Кличко — КМІС.

Верховна Рада у другому читанні підтримала введення штрафів за перевезення дітей без автокрісел.

Кабінет міністрів підписав з 4 найбільшими операторами мобільного зв'язку щодо покриття всієї території України мережею мобільного інтернету.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується запровадити штрафи за кнопкодавство.

Фракції "Слуга народу" і "Європейська солідарність" обмінялися звинуваченнями народних депутатів від більшості і опозиції у державній зраді.

Українська правда
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