Новости 29 октября: разведение войск, обстрелы, которых "не было", Украина = Apple

В Золотом началось разведение сил, Зеленский выступил на инвестиционном форуме в Мариуполе — новости, которые были актуальны 29 октября.

О разведении войск

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

Позже в штабе ООС подтвердили, что разведение в Золотом-4 началось.

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск. Удовлетворение по этому поводу также выразил помощник Путина Владислав Сурков.

УП заметила, что разведение войск возле Золотого происходит несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.

В Генштабе пояснили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрелов 26 октября в пределах участка разведения у Золотого-4, о которых отчитались украинские военные.

О выступлении Зеленского

Зеленский заявил, что власть не собирается возвращать проблемные банки, в том числе Приватбанк, их прежним владельцам.

Также Зеленский на открытии инвестиционного форума в Мариуполе сравнил Украину с компанией Apple и лично пообещал защиту каждому инвестору.

"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем", - подчеркнул президент.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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