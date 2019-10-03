Могеріні скасувала візит до Мінська, де мали підписати спрощення візового режиму

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала візит у Мінськ для участі у зустрічі високого рівня в рамках "Східного партнерства".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Могеріні скасувала поїздку до Білорусі пізніше цього тижня, "через низку змін порядку денного різних учасників та наступних контактів з білоруськими господарями". Вона мала зустрітись з Лукашенком та взяти участь у заході "Східне партнерство", - написав Джозвяк.

Mogherini has cancelled her trip to #Belarus later this week "due to a number of agenda changes of various participants, and following contacts with the Belarusian hosts". she was supposed to meet #Lukashenka & participate in an Eastern Partnership event. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2019

Могеріні планувала 4 жовтня зустрітися з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом, а 5-го - з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За інформацією білоруського видання reform.by, скасування візиту пов'язане з низьким рівнем представництва на заході, в першу чергу в зв'язку з тим, що до Мінська не приїде глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч. Польський міністр скасував поїздку до Білорусі в останній момент через жалобні заходи в зв'язку зі смертю батька прем'єра Польщі Корнеля Моравецького.

Також повідомляється, що зустріч високого рівня по лінії "Східного партнерства" в Мінську скасована.

Очікувалося, що під час візиту Могеріні буде підписано угоду між ЄС з Білоруссю про реадмісію і спрощення візового режиму, яка передбачає зниження вартості шенгенської візи для білорусів з 60 до 35 євро.

Литовське видання Delfi повідомило про те, що глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс також не приїде до Мінська. "Європейське відомство у закордонних справах відкликало візит на високому рівні в Мінськ", - сказала прес-аташе міністра.