Олександр Данилюк вирішив написати заяву про звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони після підпалу машини невістки і будинку Валерії Гонтаревої.

Джерело: інтерв’ю Данилюка українській службі BBC

Пряма мова Данилюка: Було декілька факторів, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку". Протягом останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у "ПриватБанку", і підпалу машини, і будинку Валерії Гонтаревої.

Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кон свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що робитиму все, аби вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати.

Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею".

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Передісторія: Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

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