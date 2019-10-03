Вплив Коломойського: Данилюк пояснив, чому пішов з РНБО
Олександр Данилюк вирішив написати заяву про звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони після підпалу машини невістки і будинку Валерії Гонтаревої.
Джерело: інтерв’ю Данилюка українській службі BBC
Пряма мова Данилюка: Було декілька факторів, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку". Протягом останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у "ПриватБанку", і підпалу машини, і будинку Валерії Гонтаревої.
Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кон свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що робитиму все, аби вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати.
Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею".
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Передісторія: Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.
28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.
27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.
30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.
Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.
Нагадаємо:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- 30 серпня екс-главу НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку екс-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова НБУ.
- 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів дотладім Гонтаревих.