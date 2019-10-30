У стенограмі розмови Трампа і Зеленського є пропуски – чиновник Білого дому

Чиновник Білого дому Александр Віндман під час свідчень у Конгресі заявив, що в стенограмі розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського відсутні окремі фрази щодо політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання посилається на 3 джерела, знайомих зі свідченнями чиновника перед Палатою представників.

За словами Віндмана, він намагався, але не зміг додати деякі пропущені фрази до запису.

Два виправлення, які не були внесені, стосувались твердження Трампа про існування записів ексвіцепрезидента Джо Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленським газової компанії Burisma Holdings, до правління якої входив син Байдена Хантер.

Теза про існування записів про корупцію в Україні є посиланням на слова Байдена щодо зусиль примусити тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна не розслідувати справу молодшого Байдена.

Як зазначає The Times, такі свідчення полковника Віндмана змусять слідчих ставити додаткові запитання чиновникам, які мали доступ до розмови президентів.

Проте упущені фрази принципово не змінюють розуміння скарги, яку подав викривач після спілкування Трампа і Зеленського.

"Незрозуміло, чому деякі зміни полковника Віндмана не були внесені, а інші, які він рекомендував, додали, але рішення адвокатів Білого дому швидко заблокувати стенограму підірвало нормальний процес поводження з такими документами", – йдеться в публікації.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

Передісторія: