В стенограмме разговора Трампа и Зеленского есть пробелы – чиновник Белого дома

Чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе заявил, что в стенограмме разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского отсутствуют отдельные фразы касательно политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Источник: The New York Times

Детали: Издание ссылается на 3 источника, знакомых с показаниями чиновника перед Палатой представителей.

По словам Виндмана, он пытался, но не смог добавить некоторые пропущенные фразы в запись.

Два исправления, которые не были внесены, касались утверждения Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер.

Тезис о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Как отмечает The Times, такие показания полковника Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам, которые имели доступ к разговору президентов.

Однако упущенные фразы принципиально не меняют понимание жалобы, которую подал обличитель после общения Трампа и Зеленского.

"Непонятно, почему некоторые изменения полковника Виндмана не были внесены, а другие, которые он рекомендовал, добавили, но решение адвокатов Белого дома быстро заблокировать стенограмму подорвало нормальный процесс обращения с такими документами", - говорится в публикации.

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Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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