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Головні новини середи і ночі: листування нардепа з повією, російський Крим для президента Чехії

Четвер, 31 жовтня 2019, 07:00

Папараці зняли листування "слуги народу" з повією, Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас та Крим, а президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії, — новини, які були актуальні 30 жовтня.

Про листування з повією

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Верховної Ради домовлявся у онлайн-мережі знайомств про зустріч за гроші. Сам Яременко запевняє, що листування сфабриковане.

Крім того нардеп у Раді шукав половинку у популярному мобільному додатку Tinder. У нього є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.

Пізніше Яременко видалив пост та попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком — "від дружини і дітей до фракції і президента".

Про плани президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму, а для завершення війни Україна має пройти три послідовних етапи: завершення гарячої стадії конфлікту та припинення вогню, примирення людей та пошук консенсусу, реінтеграція, але безпечна і реальна, а не на папері.

Про визнання Криму російським

Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест щодо запрошення псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", назвавши такі дії "черговою провокацією" з метою легітимізувати анексію Криму.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.

Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебуває з візитом в Україні.

Фракція "Слуга народу" буде голосувати у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький викликав на допит усіх членів фінансового комітету Верховної Ради.

Київське "Динамо" пробилося до чвертьфіналу Кубка України. В 1/8 фіналу кияни в додаткових екстратаймах здолали донецький "Шахтар" з рахунком 2:1.

Українська правда
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