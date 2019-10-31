Лавров про Донбас: З приходом Зеленського ситуація змінилася
Росія розраховується, що президент України Володимир Зеленський забезпечить виконання своїх наказів щодо розведення сил у Золотому, і війська розведуть по всій лінії зіткнення.
Джерело: ТАСС з посиланням на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова
Пряма мова: "У Станиці Луганській розведення нехай не відразу і непросто, але відбулося. Почалося розведення сил і засобів в Золотому. Дійсно, національні батальйони, так звані добровільні, де ультрарадикали зібралися, заявляють, що вони нікуди не підуть і не будуть випускати Збройні сили України, але ми сподіваємося, що президент Зеленський як верховний головнокомандувач забезпечить виконання своїх наказів".
Деталі: У четвер Лавров зустрічався з генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томасом Гремінгером.
Він нагадав, що домовленість про розведення сил і засобів у трьох пілотних районах – Станиці Луганській, Петровському та Золотому – була досягнута ще 3 роки тому на саміті "нормандської четвірки" в Берліні.
Але, за словами Лаврова, весь цей час у Росії складалося враження, що колишній президент України Петро Порошенко "хоче не розводити сили і засоби, а "розводити" світове співтовариство", коли він озвучував різні "штучні причини", які відсували розведення.
Лавров зазначив, що з приходом до влади Зеленського ситуація дійсно змінилася, і зараз вони "рухаються в правильному напрямку".
За словами міністра закордонних справ РФ, вони хочуть добитися розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення і припинити порушення режиму припинення вогню.
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Передісторія:
- 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
- Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
- 29 жовтня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення військ у районі Золотого-4 буде відбуватися упродовж трьох діб.
- При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
- 29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
- Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін також повідомляла, що увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.