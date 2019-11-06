ГПУ з'ясує, чи крав хтось матеріали справи щодо Майдану

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування через можливе викрадення двох томів справи щодо розстрілів на Майдані, про які раніше заявив юрист Андрій Портнов.

Джерело: пресслужба Генпрокуратури

Дослівно: "За погодженням генерального прокурора наказом керівника генінспекції від 5 листопада 2019 року розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінального провадження щодо розслідування вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року.

Відповідна інформація була розповсюджена засобами масової інформації".

Деталі: У відомстві нагадали, що раніше в ГПУ створили інвентаризаційну комісію, яку очолив заступник генпрокурора Віктор Чумак, і яка з 11 листопада почне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках.

З 20 листопада 2019 року прокуратура більше не буде вести досудове розслідування в кримінальних провадженнях. Усі завершені провадження перейдуть до інших правоохоронних органів. До ДБР передадуть справи Майдану.

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