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ГПУ з'ясує, чи крав хтось матеріали справи щодо Майдану

Середа, 6 листопада 2019, 14:52

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування через можливе викрадення двох томів справи щодо розстрілів на Майдані, про які раніше заявив юрист Андрій Портнов.

Джерело: пресслужба Генпрокуратури

Дослівно: "За погодженням генерального прокурора наказом керівника генінспекції від 5 листопада 2019 року розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінального провадження щодо розслідування вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року.

Відповідна інформація була розповсюджена засобами масової інформації".

Деталі: У відомстві нагадали, що раніше в ГПУ створили інвентаризаційну комісію, яку очолив заступник генпрокурора Віктор Чумак, і яка з 11 листопада почне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках.

З 20 листопада 2019 року прокуратура більше не буде вести досудове розслідування в кримінальних провадженнях. Усі завершені провадження перейдуть до інших правоохоронних органів. До ДБР передадуть справи Майдану.

Передісторія:

  • 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Сергія Горбатюка з посади керівника управління спеціальних розслідувань, яке займалось справами Майдану. 
  • 5 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ, які нібито допустили втрату матеріалів". Провадження відкрили за заявою заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
  • Портнов заявив, що Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.
  • Пізніше у деяких ЗМІ було оприлюднено фотографії нібито цих двох томів. На них вказано, що йдеться про матеріали Головного слідчого управління ГПУ. Водночас Горбатюк очолював інший підрозділ ГПУ – управління спецрозслідувань.
  • Сам Горбатюк припустив, що його експідлеглий разом із Портновим могли викрасти матеріали розслідування, щоб звинуватити його у злочині.

Українська правда

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Теми: МайданГенпрокуратураРябошапкаПортновскандал
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