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ГПУ выяснит, воровал ли кто-то материалы дел по Майдана

Среда, 6 ноября 2019, 14:52

Генеральная прокуратура начала служебное расследование из-за возможного похищения двух томов дела относительно расстрелов на Майдане, о которых ранее заявил юрист Андрей Портнов.

Источник: пресс–служба Генпрокуратуры

Дословно: "По согласованию генерального прокурора приказом руководителя генинспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года.

Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации".

Детали: В ведомстве напомнили, что ранее в ГПУ создали инвентаризационную комиссию, которую возглавил заместитель генпрокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

С 20 ноября 2019 года прокуратура больше не будет вести досудебное расследование в уголовном производстве. Все завершенные производства перейдут в другие правоохранительные органы. К ГБР передадут дела Майдана.

Предыстория:

  • 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований, которое занималось делами Майдана.
  • 5 ноября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые якобы допустили потерю материалов. Производство открыли по заявлению заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
  • Портнов заявил, что Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства", касающиеся расстрелов сотрудников милиции во время Революции Достоинства.
  • Позже в некоторых СМИ были обнародованы фотографии якобы двух томов. На них указано, что речь идет о материалах Главного следственного управления ГПУ. В то же время Горбатюк возглавлял другое подразделение ГПУ – управление спецрасследований.
  • Сам Горбатюк предположил, что его экс-подчиненный вместе с Портновым могли похитить материалы расследования, чтобы обвинить его в преступлении.

Украинская правда
Темы: МайданГенпрокуратураРябошапкаПортновскандал
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