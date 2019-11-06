ГПУ выяснит, воровал ли кто-то материалы дел по Майдана

Генеральная прокуратура начала служебное расследование из-за возможного похищения двух томов дела относительно расстрелов на Майдане, о которых ранее заявил юрист Андрей Портнов.

Источник: пресс–служба Генпрокуратуры

Дословно: "По согласованию генерального прокурора приказом руководителя генинспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года.

Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации".

Детали: В ведомстве напомнили, что ранее в ГПУ создали инвентаризационную комиссию, которую возглавил заместитель генпрокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

С 20 ноября 2019 года прокуратура больше не будет вести досудебное расследование в уголовном производстве. Все завершенные производства перейдут в другие правоохранительные органы. К ГБР передадут дела Майдана.

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