У жовтні потік людей на адмінмежі з Кримом зменшився – МТОТ

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Четвер, 7 листопада 2019, 05:30

Міністерство з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених осіб повідомило, що у жовтні кількість перетинів адмінмежі з окупованим Кримським півостровом зменшилась на 40% у порівнянні з минулим місяцем.

Джерело: сайт МТОТ

Деталі: Кількість перетинів транспортних засобів також зменшилась: на 32%.

Загалом, протягом жовтня адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули трохи більше 192 тисяч осіб та майже 27 тисяч транспортних засобів.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Крим МінТОТ


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