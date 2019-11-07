У жовтні потік людей на адмінмежі з Кримом зменшився – МТОТ

Міністерство з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених осіб повідомило, що у жовтні кількість перетинів адмінмежі з окупованим Кримським півостровом зменшилась на 40% у порівнянні з минулим місяцем.

Джерело: сайт МТОТ

Деталі: Кількість перетинів транспортних засобів також зменшилась: на 32%.

Загалом, протягом жовтня адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули трохи більше 192 тисяч осіб та майже 27 тисяч транспортних засобів.