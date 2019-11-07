Кремль переселив до анексованого Криму понад 140 тисяч росіян – Денісова

Росія за 5 років анексії Криму переселила на півострів понад 140 тисяч своїх громадян і безпідставно переслідує кримчан, які не підтримують анексію.

Про це українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила у Берліні на панельній дискусії "Окупований Крим: ситуація з місця" і написала у Facebook.

"Повідомила учасникам дискусії, що РФ заміщає населення на окупованій території Криму своїми громадянами, адже після окупації частина громадян України переїхала жити на материкову Україну. Під різними мотивами за час окупації переселено понад 140 тисяч російських громадян", – зазначила вона.

"Крім того, у тимчасово окупованому Криму з 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав Збройних сил РФ, становить щонайменше 18 тисяч осіб. В тому числі, влітку поточного року під час останньої кампанії було призвано щонайменше 3300 чоловіків, що стало найбільшою кількістю в одній кампанії", – додала Денісова.

За даними омбудсмена, "115 осіб незаконно переслідуються РФ за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями".

"Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території РФ, 32 особи утримуються у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова", – уточнила Денісова

"Вони не можуть виїхати на материкову Україну, тому що порушено їх право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання", – наголосила вона.

Денісова у Берліні

Уповноважена Верховної Ради з прав людини завила учасникам дискусії, що "для Російської Федерації немає міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, немає рішень морського трибуналу", що РФ не виконує резолюцію ООН та порушує IV Женевську конвенцію.

Денісова висловила переконання, що завдяки міжнародному тиску та посиленню санкцій можна повернути громадянам України свободу, а Україні – території.

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