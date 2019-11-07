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Комунальник завадив журналістам зняти сюжет – поліція відкрила справу

Четвер, 7 листопада 2019, 15:02

На Київщині робітник ЖЕКу завадив журналістам знімати сюжет, поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Інцидент стався у місті Вишневе, куди журналісти одного з центральних телеканалів приїхали зробити відеосюжет про ремонтні роботи системи опалювання.

Працівник житлово-експлуатаційної контори надав представникам масмедіа інтерв’ю про хід ремонтних робіт системи опалення багатоквартирного будинку. Відеооператор та журналіст забажали зробити відеозйомку на даху багатоповерхівки, однак робітник ЖЕКу не дав їм такої можливості.

Поліція Києво-Святошинського району відкрила кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Таке правопорушення карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри працівнику ЖЕКа.

Українська правда
Теми: Київська областьполіція
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