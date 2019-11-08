Апеляційний суд не дозволив перейменувати вулицю у Херсоні іменем Гандзюк

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:37

Апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужба суду

Деталі: П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, і залишив без змін рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.

Відповідне рішення було ухвалене 6 листопада. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

У суді розгляд справи назвали таким, що "викликав суспільний резонанс серед громадськості".

Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Нагадаємо:

  • 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
  • На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
  • 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій.
  • 4 листопада Катерина Гандзюк померлау реанімації в Києві.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк і згодом обрали запобіжний захід – тримання під вартоюіз правом внесення застави. Його адвокат вніс заставу, і Мангер вийшов на волю та повернувся на роботу в облраду. 
  • 1 березня у Херсоні через перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк зірвалося засідання сесії міської ради, в залі сталася штовханина, яка переросла в сутички.
  • 5 серпня 2019 року набув чинності вирок 5-м особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.
  • Нещодавно в СБУ повідомили, що слідство у справі про вбивство Гандзюк триває у межах п'яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Теми: напад на Гандзюк Херсон суд


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