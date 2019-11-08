Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Апеляційний суд не дозволив перейменувати вулицю у Херсоні іменем Гандзюк

П'ятниця, 8 листопада 2019, 10:37

Апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужба суду

Деталі: П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, і залишив без змін рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.

Відповідне рішення було ухвалене 6 листопада. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

У суді розгляд справи назвали таким, що "викликав суспільний резонанс серед громадськості".

Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Нагадаємо:

  • 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
  • На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
  • 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій.
  • 4 листопада Катерина Гандзюк померлау реанімації в Києві.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк і згодом обрали запобіжний захід – тримання під вартоюіз правом внесення застави. Його адвокат вніс заставу, і Мангер вийшов на волю та повернувся на роботу в облраду. 
  • 1 березня у Херсоні через перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк зірвалося засідання сесії міської ради, в залі сталася штовханина, яка переросла в сутички.
  • 5 серпня 2019 року набув чинності вирок 5-м особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.
  • Нещодавно в СБУ повідомили, що слідство у справі про вбивство Гандзюк триває у межах п'яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Теми: напад на ГандзюкХерсонсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: