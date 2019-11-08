Апеляційний суд не дозволив перейменувати вулицю у Херсоні іменем Гандзюк
Апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужба суду
Деталі: П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, і залишив без змін рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.
Відповідне рішення було ухвалене 6 листопада. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.
У суді розгляд справи назвали таким, що "викликав суспільний резонанс серед громадськості".
Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.
Знати більше: Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки
Нагадаємо:
- 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
- На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
- 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій.
- 4 листопада Катерина Гандзюк померлау реанімації в Києві.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк і згодом обрали запобіжний захід – тримання під вартоюіз правом внесення застави. Його адвокат вніс заставу, і Мангер вийшов на волю та повернувся на роботу в облраду.
- 1 березня у Херсоні через перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк зірвалося засідання сесії міської ради, в залі сталася штовханина, яка переросла в сутички.
- 5 серпня 2019 року набув чинності вирок 5-м особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.
- Нещодавно в СБУ повідомили, що слідство у справі про вбивство Гандзюк триває у межах п'яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.
powered by lun.ua