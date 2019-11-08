Апеляційний суд не дозволив перейменувати вулицю у Херсоні іменем Гандзюк

Апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужба суду

Деталі: П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, і залишив без змін рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк.

Відповідне рішення було ухвалене 6 листопада. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

У суді розгляд справи назвали таким, що "викликав суспільний резонанс серед громадськості".

Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

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