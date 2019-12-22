На Майдане собрались в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
Украинские музыканты проводят на Майдане Независимости в Киеве марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Источник: Укринформ
Детали: У Монумента Независимости построена сцена, на которой размещены плакаты "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?".
По состоянию на 13:30 к марафону присоединилось более двухсот человек.
Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.
Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандри", Karna, Сергей Танчинец ("Без обмежень"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.
Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.
Дословно с описания события в Facebook: "Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией (арестом подозреваемых - ред.). Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!"
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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.
- Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.