На Майдане собрались в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Украинские музыканты проводят на Майдане Независимости в Киеве марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Источник: Укринформ

Детали: У Монумента Независимости построена сцена, на которой размещены плакаты "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?".

По состоянию на 13:30 к марафону присоединилось более двухсот человек.

Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.

Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандри", Karna, Сергей Танчинец ("Без обмежень"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.

Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.

Прямая речь радиоведущей Сони Сотник: "Этот марафон, как мы пошутили, мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса по скорости его устройства. Дело в том, когда есть настоящие друзья, когда есть настоящие граждане в этой стране – нет никаких препятствий".

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предыстория: