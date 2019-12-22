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На Майдане собрались в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Воскресенье, 22 декабря 2019, 14:58
На Майдане собрались в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
Укринформ

Украинские музыканты проводят на Майдане Независимости в Киеве марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Источник: Укринформ

 

Детали: У Монумента Независимости построена сцена, на которой размещены плакаты "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?".

По состоянию на 13:30 к марафону присоединилось более двухсот человек.

Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.

 

Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандри", Karna, Сергей Танчинец ("Без обмежень"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.

 

Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.

Ветеран и волонтер Маруся Звиробий (в центре) на акции
Ветеран и волонтер Маруся Звиробий (в центре) на акции
Радио Свобода

Дословно с описания события в Facebook: "Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией (арестом подозреваемых - ред.). Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!"

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
  • Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.
  • Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаКиевакции
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