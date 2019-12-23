Адвокат Кузьменко спростовує докази причетності Антоненка до справи Шеремета

Влад Добош, адвокат підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, оприлюднив спростування причетності до злочину ще одного підозрюваного Андрія Антоненка.

Джерело: Добош у Facebook

Деталі: Адвокат опублікував відео та скріншоти з нього, які, на його думку спростовують версію слідства.

Правоохоронці повідомляли, що одним із доказів, на якому ґрунтується обвинувачення є схожість принтів верхнього одягу Антоненка із особою, що брала участь у "громадянській блокаді Криму" та підірвала на Херсонщині лінію електропередачі, що вела до окупованого півострову.

На відео (5:07) про блокаду Криму видно чоловіка з тим же принтом як і в Антоненка. Проте на відео також зафіксовано, що обличчя чоловіка не схоже на підозрюваного.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія: