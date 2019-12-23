Адвокат Кузьменко спростовує докази причетності Антоненка до справи Шеремета

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Понеділок, 23 грудня 2019, 00:57
Андрій Антоненко

Влад Добош, адвокат підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, оприлюднив спростування причетності до злочину ще одного підозрюваного Андрія Антоненка. 

Джерело: Добош у Facebook

Деталі: Адвокат опублікував відео та скріншоти з нього, які, на його думку спростовують версію слідства. 

Правоохоронці повідомляли, що одним із доказів, на якому ґрунтується обвинувачення є схожість принтів верхнього одягу Антоненка із особою, що брала участь у "громадянській блокаді Криму" та підірвала на Херсонщині лінію електропередачі, що вела до окупованого півострову.

На відео (5:07) про блокаду Криму видно чоловіка з тим же принтом як і в Антоненка. Проте на відео також зафіксовано, що обличчя чоловіка не схоже на підозрюваного. 

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.
  • Затримані заперечують свою причетність до вбивства і стверджують, що не схожі на вбивць, зафіксованих на камерах.
  • Кузьменко розкритикувала експертизу, яка нібито доводить її причетність.
  • Антоненко подав позов до президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
  • "Слідство.Інфо" вважає, що у розслідуванні вбивства журналіста Шеремета результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
  • Генпрокуратура оновила групу прокурорів у справі. Один із них не пройшов атестацію.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета поліція


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