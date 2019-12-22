Адвокат Кузьменко опровергает доказательства причастности Антоненко к делу Шеремета
Влад Добош, адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, обнародовал опровержение причастности к преступлению еще одного подозреваемого Андрея Антоненко.
Источник: Добош в Facebook
Детали: Адвокат опубликовал видео и скриншоты из него, которые, по его мнению опровергают версию следствия.
Правоохранители сообщали, что одним из доказательств, на котором основывается обвинение есть сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.
На видео (5:07) о блокаде Крыма видно человека с тем же принтом как и в Антоненко. Однако на видео также зафиксировано, что лицо мужчины не похоже на подозреваемого.
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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Один из них не прошел аттестацию.