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Адвокат Кузьменко опровергает доказательства причастности Антоненко к делу Шеремета

Воскресенье, 22 декабря 2019, 23:57
Андрей Антоненко

Влад Добош, адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, обнародовал опровержение причастности к преступлению еще одного подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: Добош в Facebook

Детали: Адвокат опубликовал видео и скриншоты из него, которые, по его мнению опровергают версию следствия.

Правоохранители сообщали, что одним из доказательств, на котором основывается обвинение есть сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.

На видео (5:07) о блокаде Крыма видно человека с тем же принтом как и в Антоненко. Однако на видео также зафиксировано, что лицо мужчины не похоже на подозреваемого.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
  • Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Один из них не прошел аттестацию.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаполиция
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