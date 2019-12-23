Адвокат Кузьменко опровергает доказательства причастности Антоненко к делу Шеремета

Влад Добош, адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, обнародовал опровержение причастности к преступлению еще одного подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: Добош в Facebook

Детали: Адвокат опубликовал видео и скриншоты из него, которые, по его мнению опровергают версию следствия.

Правоохранители сообщали, что одним из доказательств, на котором основывается обвинение есть сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.

На видео о блокаде Крыма видно человека с тем же принтом как и в Антоненко. Однако на видео также зафиксировано, что лицо мужчины не похоже на Антоненко.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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