У ДБР заявили, що нова директорка сама вирішує, коли і як обирати собі заступників

У Державному бюро розслідувань заявляють, що через внесення змін до закону про ДБР, його директор тепер самостійно затверджує положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Відповідно до нової редакції частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" Типове положення про конкурсну комісію та Порядок проведення відкритого конкурсу затверджується Директором Державного бюро розслідувань".

Деталі: В Бюро заявили, що попередній порядок проведення конкурсу, затверджений Кабміном у 2017 році втратив чинність як такий, що не узгоджується з чинною редакцією Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

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