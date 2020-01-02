У ДБР заявили, що нова директорка сама вирішує, коли і як обирати собі заступників
Четвер, 2 січня 2020, 19:27
У Державному бюро розслідувань заявляють, що через внесення змін до закону про ДБР, його директор тепер самостійно затверджує положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Відповідно до нової редакції частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" Типове положення про конкурсну комісію та Порядок проведення відкритого конкурсу затверджується Директором Державного бюро розслідувань".
Деталі: В Бюро заявили, що попередній порядок проведення конкурсу, затверджений Кабміном у 2017 році втратив чинність як такий, що не узгоджується з чинною редакцією Закону України "Про Державне бюро розслідувань".
Передісторія:
- 30 січня стало відомо, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора. Подати документи потрібно до 3 січня.
- У партії "Голос" заявили, що це порушення, оскільки згідно з порядком проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, інформація про проведення конкурсу для призначення на посади в Бюро оприлюднюється шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бюро не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі.
- 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
- Іншим указом тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР призначено нардепку "Слуги народу" голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
Українська правда