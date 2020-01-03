Міністр Федоров розповів, як вони з Гончаруком ходять в Кабміні "у домашньому"

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П'ятниця, 3 січня 2020, 15:27

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у Кабінеті міністрів панує дружня атмосфера, а сам прем'єр працює "у домашньому".

Джерело: Інтерв’ю Федорова "Радіо Свобода"

Деталі: Федоров розповів, що ніколи не ночував на роботі і одягає офіційний костюм для зустрічі із донорами. На запитання, чи одягає костюм для зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, Федоров відповів заперечно.   

Пряма мова Федорова: "Ні-ні-ні. У нас дуже дружні відносини. Він сам дуже часто ходить, як ми всі у сім’ях називаємо, "у домашньому".

Якщо у нас бувають зустрічі в нього, він ходить також у звичайному. Мені подобається, ми завжди так казали, коли молодими ще були, що я в "домашньому" – нічого страшного. Він ходить звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Але коли у нього зустріч, він перевдягається".

Передісторія:

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

Теми: Кабінет міністрів Гончарук


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