Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр Федоров розповів, як вони з Гончаруком ходять в Кабміні "у домашньому"

П'ятниця, 3 січня 2020, 14:27
Міністр Федоров розповів, як вони з Гончаруком ходять в Кабміні у домашньому

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у Кабінеті міністрів панує дружня атмосфера, а сам прем'єр працює "у домашньому".

Джерело: Інтерв’ю Федорова "Радіо Свобода"

Деталі: Федоров розповів, що ніколи не ночував на роботі і одягає офіційний костюм для зустрічі із донорами. На запитання, чи одягає костюм для зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, Федоров відповів заперечно.   

Пряма мова Федорова: "Ні-ні-ні. У нас дуже дружні відносини. Він сам дуже часто ходить, як ми всі у сім’ях називаємо, "у домашньому".

Якщо у нас бувають зустрічі в нього, він ходить також у звичайному. Мені подобається, ми завжди так казали, коли молодими ще були, що я в "домашньому" – нічого страшного. Він ходить звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Але коли у нього зустріч, він перевдягається".

Передісторія:

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: