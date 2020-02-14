Справа Шеремета: суд відмовився пом’якшити запобіжні заходи двом фігуранткам
Апеляційний суд Києва відмовився пом’якшити запобіжні заходи двом підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета: лікарці Юлії Кузьменко та медсестрі Яні Дугарь.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Захист Кузьменко просив відпустити її з-під варти і пропонував відправити її під нічний домашній арешт.
Зокрема, адвокат і сама лікарка знову наполягали, що вона не знала, хто такий Шеремет на момент його вбивства, жодним чином не була причетна до злочину, на той момент не була знайома з іншою фігуранткою справи Дугарь, а з підозрюваним в організації Андрієм Антоненком спілкувалась мало.
Захист звертав увагу, що в неї на утриманні є син, вона робить унікальні операції.
Адвокат Дугарь просили скасувати їй нічний домашній арешт. Кілька чинних та колишніх народних депутатів хотіли взяти медсестру на поруки.
Захист апелював до того, що дівчина має алібі, підтверджене свідками, а експертизу, яка встановила її причетність, фахівці визнали необ’єктивною і неповною.
Прокуратура просила залишити запобіжний захід без змін для обох підозрюваних. Прокурор стверджував, що експертиза доводить обгрунтованість підозр, є ризики переховування чи впливу на свідків.
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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувалисьлише кілька разів.