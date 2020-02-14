Апеляційний суд Києва відмовився пом’якшити запобіжні заходи двом підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета: лікарці Юлії Кузьменко та медсестрі Яні Дугарь.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Захист Кузьменко просив відпустити її з-під варти і пропонував відправити під нічний домашній арешт.

Зокрема, адвокат і сама лікарка знову наполягали, що вона не знала, хто такий Шеремет на момент його вбивства, жодним чином не була причетна до злочину, на той момент не була знайома з іншою фігуранткою справи Дугарь, а з підозрюваним в організації Андрієм Антоненком спілкувалась мало.

Захист звертав увагу, що у Кузьменко на утриманні є син, вона робить унікальні операції.

Адвокат Дугарь просили скасувати їй нічний домашній арешт. Кілька чинних та колишніх народних депутатів хотіли взяти медсестру на поруки.

Захист апелював до того, що дівчина має алібі, підтверджене свідками, а експертизу, яка встановила її причетність, фахівці визнали необ’єктивною і неповною. Також захист каже, що Дугарь вища за дівчину на відеозаписах, з якою її порівнювали, та має тату, яких не видно на записах.

Прокуратура просила залишити запобіжний захід без змін для обох підозрюваних. Прокурор стверджував, що експертиза доводить обгрунтованість підозр, є ризики переховування чи впливу на свідків.

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