Дело Шеремета: суд отказался смягчить аресты двум подозреваемым
Апелляционный суд Киева отказался смягчить меры двум подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета: врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Защита Кузьменко просила отпустить его из-под стражи и предлагала отправить под ночной домашний арест.
В частности, адвокат и сама врач настаивали, что она не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства, никоим образом не была причастна к преступлению, на тот момент не была знакома с другой фигуранткой дела Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало.
Защита обращала внимание, что у Кузьменко на содержании есть сын, она делает уникальные операции.
Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.
Защита апеллировала к тому, что у девушки есть алиби, подтвержденное свидетелями, а экспертизу, которая установила ее причастность, специалисты признали необъективной и неполной. Также защита говорит, что Дугарь выше девушки на видеозаписях, с которой ее сравнивали, и имеет тату, которых не видно на записях.
Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений для обоих подозреваемых. Прокурор утверждал, что экспертиза доказывает обоснованность подозрений, есть риски, що фигурантки будут скрываться или давить на свидетелей.
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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.