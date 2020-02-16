"Чорні скриньки" зі збитого літака МАУ можуть розшифрувати у Франції - Пристайко

Бортові самописці з українського Боїнга авіакомпанії МАУ, який у січні було збито над Тегераном, можуть бути розшифровані у Франції, але з обов'язковою участю українських експертів.

Джерело: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки після зустрічі глав МЗС країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На сьогодні ми думаємо, що найкращі шанси будуть відкрити "чорні скриньки" у Парижі. Але обов'язкова присутність української делегації, яка має техніків, котрі спостерігатимуть за тим, щоб інформація була, по-перше, повна, а по-друге, така як вона є, без зовнішнього втручання".

"За результатами нашої зустрічі іранський міністр отримає листа, де буде повторено наші вимоги, озвучені персонально. Ми послухали його пояснення. Коли ми можемо дістатися... до "чорних ящиків", коли ми отримаємо доступ до цієї інформації та де це станеться".

Деталі: За словами Пристайка, міністри також обговорили питання компенсацій родичам загиблих.

Пряма мова: "Не дивлячись на довгу дискусію, мені здається, нам вдалося пояснити іранському міністру, що ми вимагаємо термінових дій. Уже минуло достатньо часу для того, щоб ми бачили перші результати і сім'ї наших людей і авіакомпанія нарешті розуміли, де справедливість і (винні - ред.) були притягнуті до відповідальності за це, а компенсації виплачені".

"Ми говоримо зараз про зовсім інші суми (компенсацій - ред.), про які ми сьогодні говорили з міністром Заріфом".

Деталі: За словами Пристайка, Тегеран ніколи не пропонував Україні жодних конкретних сум компенсацій, а опублікована раніше інформація взята з іранського закону про те, який міг би бути розмір компенсації.



Що передувало:

15 лютого глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Заріф заявив, що Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування катастрофи Боїнга авіакомпанії МАУ. Заріф заявив про "відповідальну поведінку" Ірану під час розслідування справи і наголосив на необхідності "уникати політизації питання".

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