"Черные ящики" со сбитого самолета МАУ могут расшифровать во Франции - Пристайко

Бортовые самописцы с украинского Боинга авиакомпании МАУ, который в январе был сбит над Тегераном, могут быть расшифрованы во Франции, но с обязательным участием украинских экспертов.

Источник: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности после встречи глав МИД стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На сегодня мы думаем, что лучшие шансы будут открыть "черные ящики" в Париже. Но обязательным является присутствие украинской делегации, которая имеет техников, которые будут наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых, такая как она есть, без внешнего вмешательства".

"По результатам нашей встречи иранский министр получит письмо, где будут повторно изложены наши требования, озвученные персонально. Мы послушали его объяснения. Когда мы можем добраться ... до "черных ящиков", когда мы получим доступ к этой информации и где это произойдет".

Детали: По словам Пристайко, министры также обсудили вопрос компенсаций родственникам погибших.

Прямая речь: "Несмотря на долгую дискуссию, мне кажется, нам удалось объяснить иранскому министру, что мы требуем срочных действий. Уже прошло достаточно времени для того, чтобы мы видели первые результаты и семьи наших людей и авиакомпания наконец понимали, где справедливость и (виновные - ред.) были привлечены к ответственности за это, а компенсации - выплачены".

"Мы говорим сейчас о совсем других суммах (компенсаций - ред.), о которых мы сегодня говорили с министром Зарифом".

Детали: Пристайко также заявил, что Тегеран никогда не предлагал Украине никаких конкретных сумм компенсаций, а опубликованная ранее информация взята из иранского закона о том, каким бы мог быть размер компенсации.

Предыстория:

15 февраля Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран готов сотрудничать с Украиной для расследования катастрофы Боинга авиакомпании МАУ. Зариф "подчеркнул ответственное поведение Ирана при расследовании дела" и заявил о необходимости "избегать политизации вопроса".

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