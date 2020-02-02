Обстріли на Донбасі у неділю: троє військових зазнали поранень і травм

2 лютого внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових, один військовослужбовець ОС отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил

Деталі: Упродовж неділі збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 11 разів.

Бойовики обстрілювали позиції сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли: поблизу Пісків, Лебединського та біля н.п.Василівка.

Сім обстрілів бойовиків зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": чотири рази в районі н.п.Луганське, двічі поблизу Кримського, біля н.п.Новотошківське.

Дослівно: "На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння".