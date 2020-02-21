Нові Санжари: МОЗ домовляється з Червоним хрестом про психологічну допомогу

Міністерство охорони здоров’я комунікує з Червоним хрестом щодо надання психологічної допомоги людям, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари".

Джерело: заступник голови МОЗ Дмитро Коваль, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Люди, звісно, будуть потребувати психологічної допомоги, тому наразі відбувається комунікація з Червоним хрестом щодо забезпечення в тому числі психологами, тому що перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів досить складно".

Деталі: Коваль також зазначив, що мешканці обсерватора розселені по двоє та забезпечені триразовим харчуванням, яке готується не в санаторії.

За словами заступника голови МОЗ, їжу люди приймають з одноразового посуду, який після цього збирається, відповідним чином після знезараження утилізується.

Також Коваль розповів, що каналізаційна система санаторію окрема, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму.

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