Нові Санжари: МОЗ домовляється з Червоним хрестом про психологічну допомогу
Міністерство охорони здоров’я комунікує з Червоним хрестом щодо надання психологічної допомоги людям, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари".
Джерело: заступник голови МОЗ Дмитро Коваль, якого цитує Радіо Свобода
Пряма мова: "Люди, звісно, будуть потребувати психологічної допомоги, тому наразі відбувається комунікація з Червоним хрестом щодо забезпечення в тому числі психологами, тому що перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів досить складно".
Деталі: Коваль також зазначив, що мешканці обсерватора розселені по двоє та забезпечені триразовим харчуванням, яке готується не в санаторії.
За словами заступника голови МОЗ, їжу люди приймають з одноразового посуду, який після цього збирається, відповідним чином після знезараження утилізується.
Також Коваль розповів, що каналізаційна система санаторію окрема, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму.
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Президент Володимир Зеленськийзакликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.