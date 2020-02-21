Новые Санжары: Минздрав договаривается с Красным крестом о психологической помощи

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Пятница, 21 февраля 2020, 18:18

Министерство здравоохранения коммуницирует с Красным крестом по оказанию психологической помощи людям, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары".

Источник: замглавы Минздрава Дмитрий Коваль, которого цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Люди, конечно, будут нуждаться в психологической помощи, поэтому сейчас происходит коммуникация с Красным крестом по обеспечению в том числе психологами, так как находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней достаточно сложно".

Детали: Коваль также отметил, что жители обсерватора расселены по двое и обеспечены трехразовым питанием, которое готовится не в санатории.

По словам заместителя главы Минздрава, пищу люди принимают из одноразовой посуды, которую после этого собирают, соответствующим образом после обеззараживания утилизируют.

Также Коваль рассказал, что канализационная система санатория отдельная, как и водоснабжения. Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима.

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогуи вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских
  • Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Темы: Новые Санжары Минздрав коронавирус Covid-2019


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