Новые Санжары: Минздрав договаривается с Красным крестом о психологической помощи

Министерство здравоохранения коммуницирует с Красным крестом по оказанию психологической помощи людям, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары".

Источник: замглавы Минздрава Дмитрий Коваль, которого цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Люди, конечно, будут нуждаться в психологической помощи, поэтому сейчас происходит коммуникация с Красным крестом по обеспечению в том числе психологами, так как находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней достаточно сложно".

Детали: Коваль также отметил, что жители обсерватора расселены по двое и обеспечены трехразовым питанием, которое готовится не в санатории.

По словам заместителя главы Минздрава, пищу люди принимают из одноразовой посуды, которую после этого собирают, соответствующим образом после обеззараживания утилизируют.

Также Коваль рассказал, что канализационная система санатория отдельная, как и водоснабжения. Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима.

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