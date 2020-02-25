Новини 25 лютого: розповсюдження коронавірусу, рейтинг Зеленського

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Вівторок, 25 лютого 2020, 21:00

В Австрії, Хорватії та Швейцарії підтвердили перші випадки коронавірусу, Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців — актуальні новини 25 лютого.

Про коронавірус

Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще в трьох європейських країнах — Австрії, Хорватії та Швейцарії. Усі заражені в Австрії та Хорватії нещодавно повернулися з Мілана, нині охопленого спалахом коронавірусу.

Матч Ліги Європи між "Інтером" й "Лудогорцем", який відбудеться 27 лютого в Мілані, пройде без глядачів.

Через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм у всьому світі впали фондові ринки — засновник Amazon Джефф Безос втратив $4,8 млрд через зниження фондових індексів.

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії — її перевіряють на можливий коронавірус.

Про Зеленського

Якби перший тур президентських виборів відбувся у лютому, то за Володимира Зеленського проголосували б на 14% громадян більше, ніж у 2019 році.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Національний банк ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, що поступово замінять у обігу банкноти попереднього зразка.

Столичні правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР через слова продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про українську мову.

Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.

Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань та покликала Зеленського на розмову.

УЄФА відсторонила від футболу на один рік "динамівця" Артема Бєсєдіна за порушення антидопінгових правил.

Українська правда


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