Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 25 лютого: розповсюдження коронавірусу, рейтинг Зеленського

Вівторок, 25 лютого 2020, 20:00
Новини 25 лютого: розповсюдження коронавірусу, рейтинг Зеленського

В Австрії, Хорватії та Швейцарії підтвердили перші випадки коронавірусу, Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців — актуальні новини 25 лютого.

Про коронавірус

Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще в трьох європейських країнах — Австрії, Хорватії та Швейцарії. Усі заражені в Австрії та Хорватії нещодавно повернулися з Мілана, нині охопленого спалахом коронавірусу.

Матч Ліги Європи між "Інтером" й "Лудогорцем", який відбудеться 27 лютого в Мілані, пройде без глядачів.

Через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм у всьому світі впали фондові ринки — засновник Amazon Джефф Безос втратив $4,8 млрд через зниження фондових індексів.

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії — її перевіряють на можливий коронавірус.

Про Зеленського

Якби перший тур президентських виборів відбувся у лютому, то за Володимира Зеленського проголосували б на 14% громадян більше, ніж у 2019 році.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Національний банк ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, що поступово замінять у обігу банкноти попереднього зразка.

Столичні правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР через слова продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про українську мову.

Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.

Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань та покликала Зеленського на розмову.

УЄФА відсторонила від футболу на один рік "динамівця" Артема Бєсєдіна за порушення антидопінгових правил.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: