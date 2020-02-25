Новини 25 лютого: розповсюдження коронавірусу, рейтинг Зеленського
В Австрії, Хорватії та Швейцарії підтвердили перші випадки коронавірусу, Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців — актуальні новини 25 лютого.
Про коронавірус
Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще в трьох європейських країнах — Австрії, Хорватії та Швейцарії. Усі заражені в Австрії та Хорватії нещодавно повернулися з Мілана, нині охопленого спалахом коронавірусу.
Матч Ліги Європи між "Інтером" й "Лудогорцем", який відбудеться 27 лютого в Мілані, пройде без глядачів.
Через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм у всьому світі впали фондові ринки — засновник Amazon Джефф Безос втратив $4,8 млрд через зниження фондових індексів.
У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії — її перевіряють на можливий коронавірус.
Про Зеленського
Якби перший тур президентських виборів відбувся у лютому, то за Володимира Зеленського проголосували б на 14% громадян більше, ніж у 2019 році.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
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