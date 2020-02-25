Новости 25 февраля: распространение коронавируса, рейтинг Зеленского

В Австрии, Хорватии и Швейцарии подтвердили первые случаи коронавируса, Зеленского на выборах готовы поддержать еще больше украинцев — актуальные новости 25 февраля.

О коронавирусе

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили еще в трех европейских странах — Австрии, Хорватии и Швейцарии. Все зараженные в Австрии и Хорватии недавно вернулись из Милана, сейчас охваченного вспышкой коронавируса.

Матч Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем", который состоится 27 февраля в Милане, пройдет без зрителей.

Из-за быстрого распространения коронавируса вне Китая во всем мире упали фондовые рынки — основатель Amazon Джефф Безос потерял $4,8 млрд из-за снижения фондовых индексов.

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии — ее проверяют на возможный коронавирус.

О Зеленском

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Национальный банк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

Столичные правоохранители внесли информацию в ЕРДР из-за слов продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой об украинском языке.

Зеленский считает, что министры не должны получать зарплаты, пока не погасят долги по зарплате перед шахтерами.

Народный депутат София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований и пригласила Зеленского на открытую встречу.

УЕФА отстранил от футбола на один год "динамовца" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.