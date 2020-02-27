Новини 27 лютого: незадоволені Зеленським та владою, допит Порошенка

В Україні різко зріс відсоток незадоволених діями Зеленського, Порошенко прибуде на допит сам — актуальні новини 27 лютого.

Про Зеленського

За результатами опитування КМІСу, в Україні за кілька місяців з 25 до 40% зросла частка тих, хто не схвалює дії президента Володимира Зеленського.

Також українці незадоволені роботою Кабінету міністрів, а ставлення до прем’єра Олексія Гончарука тільки погіршується.

Окрім того погіршилася оцінка дій Верховної Ради: діяльність нардепів не схвалюють 70% опитаних українців.

Про Порошенка

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прийде завтра на допит в ДБР без застосування силового приводу.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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