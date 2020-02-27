Новости 27 февраля: недовольные Зеленским и властью, допрос Порошенко

В Украине резко вырос процент недовольных действиями Зеленского, Порошенко придет на допрос сам — актуальные новости 27 февраля.

О Зеленском

По результатам опроса КМИСа, в Украине за несколько месяцев с 25 до 40% возросла доля тех, кто не одобряет действия президента Владимира Зеленского.

Также украинцы неудовлетворены работой Кабинета министров, а отношение к премьеру Алексею Гончаруку только ухудшается.

Кроме того ухудшилась оценка действий Верховной Рады: деятельность нардепов не одобряют 70% опрошенных украинцев.

О Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет завтра на допрос в ГБР без применения силового привода.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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