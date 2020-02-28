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Головні новини четверга і ночі: незадоволені Зеленським та владою, допит Порошенка 

П'ятниця, 28 лютого 2020, 07:00

В Україні різко зріс відсоток незадоволених діями Зеленського, Порошенко прибуде на допит сам — актуальні новини 27 лютого.

Про Зеленського

За результатами опитування КМІСу, в Україні за кілька місяців з 25 до 40% зросла частка тих, хто не схвалює дії президента Володимира Зеленського.

Також українці незадоволені роботою Кабінету міністрів, а ставлення до прем’єра Олексія Гончарука тільки погіршується.

Окрім того погіршилася оцінка дій Верховної Ради: діяльність нардепів не схвалюють 70% опитаних українців.

Про Порошенка

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прийде завтра на допит в ДБР без застосування силового приводу.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Партія "Голос" презентувала свою стратегію "холодної деокупації" окупованих територій Донбасу та Криму.

Колишній нардеп групи "Відродження" Геннадій Бобов не вказав в декларації фінансові зобов'язання на 52 млн і майно. Він заплатить штраф в розмірі 51 тис гривень.

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Теми: Зеленський
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