Главные новости четверга и ночи: недовольные Зеленским и властью, допрос Порошенко

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Пятница, 28 февраля 2020, 08:00

В Украине резко вырос процент недовольных действиями Зеленского, Порошенко придет на допрос сам — актуальные новости 27 февраля.

О Зеленском

По результатам опроса КМИСа, в Украине за несколько месяцев с 25 до 40% возросла доля тех, кто не одобряет действия президента Владимира Зеленского.

Также украинцы неудовлетворены работой Кабинета министров, а отношение к премьеру Алексею Гончаруку только ухудшается.

Кроме того ухудшилась оценка действий Верховной Рады: деятельность нардепов не одобряют 70% опрошенных украинцев.

О Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет завтра на допрос в ГБР без применения силового привода.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

МИД Украины подтвердили информацию об обнаружении нового коронавируса у 26-летней украинском, которая работает в Италии.

Партия "Голос" презентовала свою стратегию "холодной деоккупации" оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Бывший нардеп группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривень.

Житель Сумщины, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни.

В Черкасской области полицейские задержали группу злоумышленников, которые, двигаясь на автомобиле по дороге, на ходу похищали груз из фур.

Темы: Зеленский


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