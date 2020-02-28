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Кабмин нашел 67 миллионов на средства против Covid-19

Пятница, 28 февраля 2020, 11:10
Кабмин нашел 67 миллионов на средства против Covid-19

Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения закупить средства для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 за максимум 67 млн ​​грн, которые остались у "Crown Agents" после закупки препаратов для онкобольных.

Источник: постановление Кабинета министров от 19 февраля (№129)

Дословно: "Разрешить Министерству здравоохранения с привлечением специализированной организации Crown Agents, которая осуществляет закупки, осуществить закупку медицинских изделий для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19,

за счет остатков средств, предусмотренных на приобретение химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных, образовавшихся на счетах специализированной организации Crown Agents, которая осуществляла закупки по направлениям использования бюджетных средств по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера",

на сумму, не превышающую эквивалент 67 072,19 тыс. гривен остатков средств, образовавшихся в 2019 году, путем заключения соглашений (договоров) с указанной специализированной организацией".

Детали: Соответствующие изменения вносятся в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупались со специализированными организациями в 2019 году по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

Министерству здравоохранения поручено рассчитать потребность в медицинских изделиях для предотвращения на национальном уровне заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.

Предыстория:

  • По миру с конца 2019 года распространяется коронавирус, названный Covid 2019: им заразились уже более 83,7 тысячи человек (78,8 – в Китае, эпицентре инфекции). За пределами Украины заразились этим вирусом уже 5 украинцев: девушка в Италии и 4 члена экипажа лайнера "Diamond Princess" (одна уже вылечилась).
  • В Новых Санжарах Полтавской области с 20 февраля проходят обсервацию (карантин) 89 человек: 72 эвакуированных из Уханя человека (45 украинцев и 27 иностранцев), а также их сопровождение – экипаж чартера, которым везли людей из Китая, врачи, полицейские. Также с ними рядом проживает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которую к этому подтолкнула паника местных жителей.
  • Пока тесты у эвакуированных не показали коронавируса COVID-2019.
  • Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко утверждал, что все области готовы принять больных коронавирусом, если таковые появятся в Украине.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019МинздравздоровьеКабинет министров
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