Кабмин нашел 67 миллионов на средства против Covid-19

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Пятница, 28 февраля 2020, 12:10

Кабинет министров разрешил Министерству здравоохранения закупить средства для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 за максимум 67 млн ​​грн, которые остались у "Crown Agents" после закупки препаратов для онкобольных.

Источник: постановление Кабинета министров от 19 февраля (№129)

Дословно: "Разрешить Министерству здравоохранения с привлечением специализированной организации Crown Agents, которая осуществляет закупки, осуществить закупку медицинских изделий для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19,

за счет остатков средств, предусмотренных на приобретение химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных, образовавшихся на счетах специализированной организации Crown Agents, которая осуществляла закупки по направлениям использования бюджетных средств по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера",

на сумму, не превышающую эквивалент 67 072,19 тыс. гривен остатков средств, образовавшихся в 2019 году, путем заключения соглашений (договоров) с указанной специализированной организацией".

Детали: Соответствующие изменения вносятся в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупались со специализированными организациями в 2019 году по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

Министерству здравоохранения поручено рассчитать потребность в медицинских изделиях для предотвращения на национальном уровне заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Минздрав здоровье Кабинет министров


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