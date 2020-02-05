Аваков нагородив зброєю 438 людей за рік
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2019 році нагородив зброєю 438 осіб, 112 "стволів" отримали державні та громадські діячі і волонтери.
Джерело: відповідь МВС на запит "Української правди"
Дослівно: "Впродовж 2019 року відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" нагороджено 438 осіб".
Деталі: На інші питання запиту в МВС не відповіли. УП, зокрема, просила, за можливості, вказати кількість осіб, яких нагородили зброєю, за категоріями (нардепи, спецпризначенці, добровольці, інші категорії), а також вказати види зброї, якою нагородили людей у 2019 році.
УП також цікавилася, чи отримували минулого року відзнаку "Вогнепальна зброя" народні депутати.
В МВС на це повідомили, що на кожного власника зброї (у тому числі і на осіб, нагороджених зброєю) заводиться особова справа. Ці особові справи ведуться в уповноважених підрозділах з контролю за обігом зброї та дозвільної системи головних управлінь Нацполіції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві.
Але інших даних не повідомили, вказавши, що це персональні дані особи, "поширення яких без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини".
Пізніше у МВС уточнили, що 215 одиниць нагородної зброї отримали поліцейські, 101 – військовослужбовці та інші правоохоронці та 112 – державні та громадські діячі і волонтери.
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Передісторія:
- У 2016 році міністр МВС Арсен Аваков в інтерв'ю УП заявив, що за 2014-2016 роки видав 1085 стволів. Він тоді вказав, що це його "прямі повноваження", які він "не погоджує ні з ким".
- Аваков зізнавався, що "817 (одиниць зброї – УП) видано бійцям і офіцерам Нацгвардії, Нацполіції, МВС, УДО, Міноборони, 78 – волонтерам, 13 – працівникам прокуратури. Окремо ще 25 – працівникам Донецької і Луганської областей". Крім того, депутатам було подаровано 97 "стволів".
- Із понад 400 одиниць подарованої Аваковим зброї, дані про які є в розпорядженні УП, 245 були виготовлені українським держпідприємством "Форт".
- Найчастіше глава МВС дарував пістолети "Форт 17" та його модифікації. Крім того, міністр подарував ще 25 одиниць пістолета "Форт 9", 6 одиниць "Форт 12", один "Форт 14" та 10 штук "Форт 21".
- За 2014-2016 роки глава МВС подарував 18 одиниць автоматичної зброї виробництва ДП "Форт": 4 штурмові гвинтівки "Форт 221", 12 – "Форт 224", та по одній "Форт 226" та "Форт 228".
- Зокрема, у 2015 році "штурмівку" отримав олігарх Ігор Коломойський. Також штурмовими гвинтівками "Форт 224" були нагороджені експрем'єр Володимир Гройсман, експрем'єр Арсеній Яценюк та екснардеп Сергій Пашинський.
- У січні 2017 року директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко наголосив, що нагородну зброю не дарують, а вона є відзнакою, якою нагороджують за певні заслуги, а після смерті зброя повертається державі.
- 19 червня 2019 року у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука. Повідомлялося, що Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї.